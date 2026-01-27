Yunus Emre Enstitüsü’nde 10–14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yazarlık atölyesi düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, “2’nci Hayalden Kaleme Yazarlık Atölyesi” Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde, 3–7 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Yunus Emre Enstitüsü’nden beş gün sürecek programda; hikaye yazımı, karikatür, kısa film ve drama atölyeleriyle çocukların sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Programa katılım için kayıtlar cumartesi güne kadar devam edecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda bulunan Yunus Emre Enstitüsü Merkezi’ne başvurabilecek; [email protected] adresine e-posta gönderebilecek veya ilgililerle 0533 843 57 41 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçebilecek

Öte yandan atölye programında yapay zeka destekli görsel oluşturma, ebru, ahşap baskı ve seramik uygulamaları, zeka ve geleneksel sokak oyunları da dahil edilerek eğlenceli ve etkileşimli bir öğrenme ortamı oluşturulacak.