Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CTP Genel Başkanı seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan ziyarette, İncirli de, CHP kurultayında genel başkanlığa seçilen Özgür Özel’e başarı dileklerini iletti. Özel, ayrıca, CTP’nin 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, partiye çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, “iki parti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve ortak siyasi perspektifler” üzerine değerlendirmelerde bulunuldu, karşılıklı dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

CTP heyetinde, Sıla Usar İncirli’ye, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, MYK üyeleri Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe ve Feriha Tel eşlik etti.

CHP heyetinde ise, Özel’e, Parti Meclisi Üyesi Necati Yağcı, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü ve Dış İlişkiler Uzmanı Enver Ömür Polat eşlik etti.

Açıklamada, ziyaretin “Samimi bir atmosferde” gerçekleştiği ve karşılıklı temennilerle sona erdiği belirtildi.