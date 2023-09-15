Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İş Kadınları Derneğini (İKD) ziyaretinde, memlekette olan bitenlerden endişe duyduğunu ifade etti.

Erhürman, İKD’yi ziyaretinde Dernek Başkanı Fatma Özok ve bazı dernek yetkilileri ile yaptığı görüşmede, memlekette olan bitenlerle ilgili endişe taşıdıklarını, görüş alışverişinde bulunmak için ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

Ziyareti iş dünyasında neler yaşandığıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunmak için yaptıklarını ifade eden Erhürman, krizlerin kadınları daha çok etkilediğini de ileri sürdü.

Erhürman’a ziyaretinde CTP Milletvekilleri Filiz Besim, Sıla Usar İncirli ve Doğuş Derya eşlik etti.