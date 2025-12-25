Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ülkenin ortak değeri olduğunu ve korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamada, DAÜ’nün “liyakatsiz ve hukuk tanımaz bir yönetim anlayışının elinde her geçen gün daha büyük bir kaosa sürüklendiği” savunuldu.

Açıklamada, geçen ay Milli Eğitim Bakanı’nın DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu’nu (VYK) “başarısızlık” gerekçesiyle görevden aldığını duyurmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu yönde tek taraflı bir tasarrufun mümkün olmadığını, kendisiyle istişare zorunluluğu olduğunu ve üyelerin tamamının bir gecede görevden alınmasının üniversitenin yönetsel hafızasına telafisi güç zararlar vereceğini kaydettiği anımsatıldı, şunlar kaydedildi:

“Ancak ne yazık ki, bu uyarılar yok sayılmış; Milli Eğitim Bakanı ve hükümet, tüm Vakıf Yönetim Kurulu’nu hiçbir hukuki ve yönetsel hassasiyet gözetmeden topluca görevden almıştır. Daha da vahimi, görev süresi Nisan 2023’te zaten sona ermiş olan iki üye, ‘başarısızlık’ gerekçesiyle görevden alınmış gibi gösterilerek hem hukuksuzluğa hem de kişisel itibarsızlaştırmaya imza atılmıştır.”

DAÜ Yasası’nın “Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri toplu değil, bireysel olarak değerlendirilir. Görevden alınan bir üyenin yerine atanacak kişi, yalnızca kalan görev süresi kadar görev yapabilir.” hükümlerine yer verilen açıklamada, VYK için toplu görevden alma ve toplu atama önerisinin usule de yasaya da açıkça aykırı olduğu ifade edildi.

Ülkenin yükseköğretimdeki en önemli kurumlarından olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin “iş bilmezliğin, keyfiliğin ve yasa tanımazlığın ağır bedelini ödediği” savunulan açıklamada, bu anlayış devam ettiği sürece DAÜ’nün kurumsal itibarı, akademik özgürlüğü ve mali sürdürülebilirliğinin ciddi biçimde tehdit altında olacağı belirtildi. Açıklama şu şekilde sonlandırıldı:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak; hukukun üstünlüğünün, kurumsal aklın, şeffaflığın ve liyakatin derhal yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi siyasi hesaplara, keyfi kararlara ve günübirlik yönetim anlayışına kurban edilemez. DAÜ, bu ülkenin ortak değeridir ve bu değerin korunması herkesin sorumluluğudur.”