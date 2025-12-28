İncirli: “CTP hazırdır. Bu memleketi ayağa kaldıracak iktidarı kurmaya geliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’yi “Geleceğine sahip çıkan halkın örgütlü vicdanı” olarak niteleyerek, birleştirici ve katılımcı bir anlayışla partiyi güçlü bir iktidara taşıyacaklarını söyledi.

CTP’nin önceliklerini sıralayan İncirli, “Bu memleketi ayağa kaldıracak iktidarı kurmaya geliyoruz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 55’inci kuruluş yıl dönümü Lefkoşa’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilen “CTP 55. Yıl Resepsiyonu”, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri, partililer ile siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Resepsiyona ayrıca; Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da katılarak, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’yi selamladıktan sonra salondan ayrıldı.

“55 Yıl Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla düzenlenen resepsiyonda davetlileri, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi eşleriyle birlikte karşılandı.

Resepsiyonda müzik dinletisi sunuldu, CTP tarafından hazırlanan kuruluş yıl dönümü filmi gösterildi. Resepsiyonda, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi’nin birer konuşma yaptı ve ardından pasta kesildi.

- İncirli: “CTP, ilkeleri doğrultusunda mücadelesini sürdürüyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yaptığı konuşmada, CTP’nin 55 yıldır barış, demokrasi, sosyal adalet, eşitlik ve özgürlük ilkeleri doğrultusunda mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, 2026 yılında iktidara yürüyeceklerini söyledi.

Salonu dolduran partililere ve konuklara seslenen İncirli, CTP’nin zor dönemlerden geçerek bugünlere geldiğini belirterek, “Biz birbirimizden, partimizden, memleketimizden ve hedeflerimizden hiç vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.

- “CTP bu halkın örgütlü vicdanıdır”

CTP’nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda bir kimlik, emek, onur ve irade olduğunu ifade eden İncirli, CTP’yi “geleceğine sahip çıkan halkın örgütlü vicdanı” olarak niteledi.

Partinin örgütlü yapısının CTP’nin omurgası olduğunu da söyleyen İncirli, bugüne kadar örgütlerde görev alan tüm partililere teşekkür etti.

CTP’nin kuruluşunda Kıbrıs Türk halkına verilen sözleri hatırlatan İncirli; barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, eşitlik, kişi hak ve özgürlükleri, çevre duyarlılığı ve sosyal adalet ilkelerinin bugün de korunduğunu ifade etti.

2026 yılında yapılacak seçimlerin CTP açısından kritik olduğunu kaydeden İncirli, kapsayıcı, birleştirici ve katılımcı bir anlayışla partiyi güçlü bir iktidara taşıyacaklarını söyledi. Halkın CTP’yi beklediğini dile getiren İncirli, CTP’nin toplumun tüm kesimleriyle bütünleşerek iktidara yürüyeceğini söyledi.

Ülkede ciddi bir güvenlik ve yönetim krizi yaşandığını da savunan İncirli, CTP iktidarında “Yolsuzluk düzenine göz yumulmayacağını” ve bu konunun bir yönetim anlayışı olduğunu kaydetti.

- CTP’nin öncelikleri

İncirli, CTP iktidarında üretime dayalı bir ekonomik düzen kurulacağını, üreticinin korunacağını, esnafa nefes aldırılacağını, gençlerin güvenceli işe kavuşacağını, kayıt dışılıkla mücadele edileceğini, vergi adaletinin sağlanacağını, nüfus sayımı yapılacağını, eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini anlattı.

Kadınlara da seslenen İncirli, CTP’de “Cam tavanın çoktan yıkıldığını” belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin ise İncirli, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

İncirli, konuşmasını “CTP hazırdır. 2026’dan itibaren bu memleketi ayağa kaldıracak iktidarı kurmaya geliyoruz” sözleriyle tamamladı.

- Kişi: “Halk değişim istiyor ve bu değişimin adresi CTP’dir”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ise, CTP’nin 55 yıldır emeğin, eşitliğin ve demokrasinin yanında yer aldığını belirterek, partinin “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla 55’inci yılını kutladığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin son üç seçimde ortak gücünü açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Kişi, “Bugün artık yüksek sesle söylüyoruz; CTP iktidara yürüyor. Halk değişim istiyor ve bu değişimin adresi CTP’dir” dedi.

Kişi, söz konusu değişimin bir “Yüz değişikliği” olmadığını ifade ederek, amaçlarının; eşitliğin hak olduğu, liyakatin esas alındığı, kimsenin dışarıda bırakılmadığı, insan onuruna yaraşır bir düzen kurmak olduğunu kaydetti.

Bu anlayışın; yandaşlığın değil adaletin, ayrıcalığın değil hakkaniyetin, korkunun değil özgüvenin egemen olduğu bir ülkeyi hedeflediğini belirten Kişi, kimliğinden, inancından veya kökeninden dolayı kimsenin ayrışmadığı, “sen” ve “ben” yerine “biz” anlayışının güçlendiği bir ülke için mücadele ettiklerini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin halkın partisi olduğunu vurgulayan Kişi, “İktidar anlayışımız küçük bir azınlığın değil, herkesin söz sahibi olduğu bir iktidardır. Biz yönetmeye talibiz” ifadelerini kullandı.

Kişi, CTP’nin ülkeyi dönüştürecek bilgi birikimine, kadrolara ve cesarete sahip olduğunu da kaydetti.

Konuşmaların ardından, “birlik, mücadele, dayanışma” sloganlarıyla CTP’nin 55’inci yıl dönümü pastası kesildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin kurucularından Hüseyin Celal’e anı fotoğrafı da takdim etti.