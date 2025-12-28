"Engelleri aşmak için tüm federasyonlarla koordineli çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, temel amaç ve görevlerinin sporu mümkün olduğunca dünyaya açmak ve uluslararası toplumla buluşturmak olduğunu vurguladi.

Erhürman, "2026, spor açısından da bir atılım yılı olmalı.. Engelleri aşmak için tüm federasyonlarla koordineli çalışacağız" dedi

Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Pamukkale Belediyesi Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci hafta karşılaşmalari çercevesinde

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan maç öncesinde sahada oyuncuları tek tek selamladı ve takımlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karşılaşma sırasında BRT mikrofonuna kısa bir açıklama yaptı.

Erhürman, temel amaç ve görevlerinin sporu mümkün olduğunca dünyaya açmak ve uluslararası toplumla buluşturmak olduğunu belirtti. Erhürman, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu ve çalışmalara başlandığını ifade etti.

Sporun farklı dallarında farklı engeller bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, koordinasyon içerisinde tüm federasyonlarla bu engelleri aşmak için çabaladıklarını belirtti. Erhürman, “Bununla birlikte içeride de yapılması gerekenler var. Altyapıda eksikliklerimiz bulunuyor. Bu çerçevede federasyonlar ve hükümetle iş birliği içinde daha fazlasını sunabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm halkı sporla birleştirmenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, yaşam boyu toplumun sporla buluşturulması gerektiğini ifade etti. 2026 yılının spor açısından da bir atılım yılı olmasını temenni eden Erhürman, 2026’yı Kıbrıs Türk halkının yeniden ayağa kalktığı, dirildiği bir yıl olarak tahayyül ettiğini söyledi. Bu doğrultuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için çok çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, spor alanında olduğu gibi diğer tüm alanlarda da engelleri ortadan kaldırmak adına “engellilerin bugün de yanındayız, hep yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı ve tüm oyunculara başarılar diledi.

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı "Kalp Atışı" dans grubu performans sergiledi.