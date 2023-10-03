Güney Kıbrıs’ta Covid ve grip aşılarının aynı anda ücretsiz yapılmasına bugünden itibaren başlanıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Covid-19 ve grip aşılarının bazı yaş aralıklarına ücretsiz yapılmaya bugünden itibaren başlanacağını belirtti.

Gazete, aşıların 6-15 yaş arası, 60 yaş üstü ve ağır hastalık geçmişi olan kişilere yapılacağını belirtirken Baf Genel Hastanesi’nde ise Covid vakalarında artış gözlemlendiğini aktardı.

Rum Basınına Göre "Guterres Tatar'ın Yanıtını Bekliyor" Rum Basınına Göre "Guterres Tatar'ın Yanıtını Bekliyor"

Habere göre başka rahatsızlıklarla hastaneye başvuran 7 kişinin Covid olduğunun tespit edilirken söz konusu kişiler ayrı bir odada tedavi altına alındı.