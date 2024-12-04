(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Ceyda Bolat bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Cemal Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2024 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa’nın Bedrettin Demirel Caddesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördüğü zanlının üzerinde arama yaptığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde bulunan 2 gram uyuşturucuyu polislere teslim ettiğini açıkladı. Polis, zanlının cebinde ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan yarım içilmiş sigara bulunduğunu söyledi. Polis memuru, aynı gün zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucuyu nereden ve kimden temin edildiğini araştıracaklarını, ayrıca alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.