Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü etkinliği bu yıl da kortej ve çeşitli performanslarla yarın yapılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenecek etkinlik için kortej saat 18.00’de eski Pronto çemberinden başlayacak.

Lefkoşa Gezi Treni ve bando eşliğinde Zahra Sokak’a yürünecek ve burada kurulacak sahnede özel eğitim okulları performanslarını sergilerken, LTB Ritm’orkestra ve Gizem Akbil ile Nafiz Dölek, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu sahneye çıkacak

-Hem farkındalık hem de eğlenceyi birleştiren etkinlik

“Çorabını Gey da Gel” etkinliği farklılıkların ayrıştırıcı değil zenginleştirici, birleştirici bir özellik olduğu ve bunların sevgi ile büyütülen kavramlar olduğu konusunda farkındalık yaratacak, hem de farklılıklara rağmen hep birlikte sosyalleşebilme, dans edip hep birlikte şarkılar söyleyip eğlenme imkanı sağlayacak.