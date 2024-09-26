CNN’de “Orta Doğu’da daha geniş bir savaş korkusu artarken ABD askerleri Kıbrıs’ta konuşlandırıldı” başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberde, “Dört ABD’li yetkili CNN’e verdiği demeçte, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin hızla arttığı bir dönemde düzinelerce ABD askerinin Kıbrıs’ta konuşlandırıldığını ve bu askerlerin bölgede tam anlamıyla bir savaşın çıkması halinde ABD vatandaşlarının Lübnan’dan olası tahliyesi de dahil olmak üzere her türlü duruma karşı hazırlandığını söylediği” kaydedildi.

Haberde ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder’in, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD Ordusu’nun “çok ihtiyatlı davranarak” bölgeye “az sayıda ABD askeri personelinin gönderileceğini” söylediğine ancak ne kadar askerin konuşlandırılacağını, nereye gönderileceklerini ve hangi bölümden oldukları konusunda bilgi vermeyi reddettiğine de yer verildi.

İngiltere de dün, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceklerini duyurmuştu.