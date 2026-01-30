Tel-Sen’in de katılacağı Hukuk Komite toplantısı nisap sağlanamadığı için yapılmadı
Lefkoşa’da yapılacak yarış nedeniyle pazar günü Citroen trafik ışıkları kavşağıyla Metehan Çemberi arasında kalan yol çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Trialton Federasyonu tarafından düzenlenen Duatlon (koşu-bisiklet-koşu) yarışı nedeniyle pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında, Osman Örek Caddesi’nde, Citroen trafik ışıkları kavşağıyla Metehan Çemberi arasında kalan yol trafiğe kapalı olacağından ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.
Polis söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyardı.