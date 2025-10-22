: İş insanı Stavros Dimostenus’un Limasol’da 17 Ekim tarihinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rum Merkezi Cezaevi’ndeki bir mahkumun tutuklandı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Merkezi Cezaevinde yatan bir mahkum hakkında dün tutuklama kararı çıkarıldığını yazdılar.

Gazete, 30 yaşındaki şahsın uyuşturucu maddeyle ilişkili bir suçtan cezaevinde olduğunu ve mahkum olsa dahi tutukluluk kararı alınması gerektiği için mahkemeye çıkarılacağını belirtti ve davaya ilgili tutuklu sayısının beşe yükseldiğini aktardı.

Haberde, cinayet faillerinin henüz yakalanmadıkları ve elde edilen delillerin DNA test sonuçlarının beklediğini ifade edildi.