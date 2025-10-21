Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan eylül ayı içerisinde Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in dava sürecinin devam ettiği belirtildi.

Fileleleftheros gazetesi Alman emlakçının dava sürecinin dün Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini ve süreç kapsamında yeni bir “dava içerisinde dava” ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Habere göre savunma avukatı Sotiris Argiru, polisin, yasa dışı olarak nitelendirdiği araştırmanın ardından yaptığı eylemlerin, geçersiz olduğunu belirterek sonraki her eylemin iptalini talep etti.

İddia makamı ise Künzel’in sorgu ifadesi de dahil olmak üzere yeni delil sunmaya çalıştı.

Mahkeme Başkanı Nikolas Yeorgiadis, bir önceki kararın, tutuklamayla ilgili değil sadece Anayasa'ya aykırılıkla alakalı olduğunu anımsattı ve savunmanın doğru olması çağrısında bulundu.

Gazete duruşmanın yarın devam edeceğini yazdı