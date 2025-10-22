Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Türkiye’nin SAFE programında herhangi bir rolü olamayacağını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere dün Brüksel’e hareketi öncesinde yaptığı açıklamaları yansıttı.

Habere göre Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikasının merkezinde yer alması gerektiğini iddia ederek savunma bütçesinin arttırılması konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı.

Türkiye’nin, Kıbrıs ve Ege konularındaki tutumunu değiştirmediği sürece SAFE programında rolü olamayacağı görüşünü yeniden gündeme getireceğini de ifade eden Dimitriu, AB’nin Doğu Akdeniz’deki barış anlaşmasındaki ve bölgeye en yakın ülke konumundaki Güney Kıbrıs’ın rolünün ise güçlendirilmesi gerektiğini toplantının gündemine getireceğini belirtti.

- -Yunanistan Büyükelçisi’nin ziyareti

Gazete haberinin devamında ise, Yunanisan’ın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Konstantinos Kollias’ın dün Dimitriu’yu ofisinde ziyaret ettiğini yazdı.

Toplantının gündemini, Güney Kıbrıs ile Yunanistan ilişkilerinin güçlendirilmesi, deniz altı elektrik kablo döşenme projesi ve Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun kaldırılması gibi konuların oluşturduğunu belirten gazete, Dimitriu’nun, Limasol’da bulunan “EOKA liderinin heykelinin korunmasına sağladığı katkılardan ötürü” Yunan hükümetine teşekkürlerini de ifade ettiğini aktardı.

Görüşmede ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in konuşmacı olacağı, 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Glafkos Kliridis’i anma etkinliğine dair ayrıntılar da ele alındı.