Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Finlandiyalı milletvekilleri ile bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesi Haris Yeorgiadis başkanlığındaki Meclis Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesinin, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı çerçevesinde adada temaslarda bulunan Finlandiya Parlamentosu Avrupa Konuları Komitesi üyeleriyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis görüşme sırasında, “Güney Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin Türkiye tarafından sürekli ihlal edildiğini” savundu ve bu durumu kınadı.

Yeorgiadis, Rusya’nın ötesinde “Türkiye’nin de Avrupa’nın güvenliği için tehdidi teşkil ettiğini” ileri sürdü.

Gazete meclisten yapılan açıklamaya dayanarak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, ve bu ilişkilerin daha da ileriye götürülmesinin ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki irade dile getirilirken uluslararası hukukun çiğnenmesinin her türlü kınanması, Avrupa ilke ve değerlerinin, demokrasinin, hukuk devletinin, insan haklarının korunması, düşmanlıkların derhal sonlandırılması konularında da görüş birliğine varıldı.

Görüşmede, Avrupa’nın ilgi alanına giren konular üzerinde de duruldu.

Haris Yeorgiadis başkanlığındaki meclis heyeti Yorgos Lukaidis, Hrisis Pantelidis, Hristos Hristu ve Kosti Evastathiu’dan oluştu.