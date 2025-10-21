Rum Enerji Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 6’ıncı parselde yer alan “Kronos” doğal gaz yatağından çıkarılacak doğal gazın ticari kullanımı konusunda üç ticari anlaşma imzalandığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan “Kronos” doğal gaz yatağının ticari kullanımını öngören 3 anlaşma dün Limasol’da gerçekleştirilen “Doğu Akdeniz Enerji Konferansı-EMC 2025” çerçevesinde imzalandı.

Gazete, Rum Enerji Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına dayanarak verdiği haberinde, anlaşmaların “Mısır Doğal Gaz Devlet Şirketi (EGAS)” ile 6’ıncı parselde yetki sahibi “TotalEnergies” ve “Eni” şirket yetkilileri arasında, Rum ve Mısır Enerji Bakanları’nın da hazır bulunduğu törende imzalandığını belirtirken bu anlaşmaların, 2025 yılı Şubat ayında Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi arasında imzalanan anlaşmanın devamı niteliğinde olduğunu aktardı.

Habere göre, Rum Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, söz konusu anlaşmaların “Kronos” yatağının ticari kullanımının başlamasında bir dönüm noktası, Mısır’la yakın iş birliğinin ise bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Gazete, anlaşmaların içeriğine ilgili bilgi vermezken, “Kronos” yatağından ilk doğal gaz üretiminin 2027 yılında başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

- Enerji Bakanı’nın açıklamaları

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dünkü enerji sempozyumunda yaptığı konuşmaya geniş şekilde yer verdi.

Papanastasiu konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın bölgenin enerji dönüşümü ve güvenliği için üstlenilen girişimlere liderlik ettiği iddiasında bulunurken Güney Kıbrıs’a doğal gaz getirilmesi ve gazın yeniden sıvılaştırılmasını hedeflemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekesinin Yunanistan ve İsrail’le bağlanmasının hükümetin birincil hedefi olmayı sürdürdüğünü de vurgulayan Papanastasiu, bu projenin ülkenin enerji izolasyonuna son vereceğini savundu.

Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gaz yataklarında doğal gaz keşfi çabalarında büyük ilerleme kaydedildiğini de öne sürerken “daha fazla araştırma yapılacağı” mesajını da verdi.

Güney Kıbrıs’ın yakın gelecekte bir doğal gaz üreticini konumuna geleceğine yönelik inancını da vurgulayan Papanastasiu, Mısır’daki mevcut altyapıların kullanılması, yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz ve kara kullanımları için modüler LNG gibi birçok seçeneği değerlendirmekte olduklarını kaydetti.