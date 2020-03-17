Lefkoşa, Mart 20 : Güney Lefkoşa’ya bağlı Kalohoryo Kliru’da, dün sabah, “Billy” olarak bilinen 38 yaşındaki iş insanı Vasos Andreu’ya karşı dün cinayet girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, olayla ilgili fail veya faillerin, trafiğe aldırış etmeksizin, Vasos Andreu’ya, aracını kullandığı esnada av tüfeğiyle ateş açtıklarını yazdı.

Gazete, Andreu’nun açılan ateş sonucu aracın camının kırılması sonucu hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Habere göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FK/ÖK)

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