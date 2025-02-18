(Kamalı Haber) - Vietnam uyruklu Dam Thi Hop’u öldüren Serhat Sönmez hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, adam öldürme suçundan mahkum edilerek, 39 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan, 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı bir ceset bulunduğunu, yapılan araştırma sonucu 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini aktardı. Başkan, yapılan otopsi sonucu Hop’un öldürüldüğünün belirlendiğini söyledi. Başkan, 12 Ekim 2021 tarihinde sanığın komşusunun cep telefonuyla çektiği video kaydıyla birlikte polis başvurduğunu, sanık ile oğlunun kavga esnasında cinayetle ilgili sözler sarfetmesi üzerine sanık, oğlu ve annesinin tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Sanığın soruşturma aşamasında 3 ayrı gönüllü ifade verdiğini, ilk iki ifadesinde Hop ile tanıştığını ancak öldürmediğini, üçüncü ifadesinde ise cinayeti işlediğini itiraf ettiğini kaydeden Başkan, sanığın yargılama sürecinde ise polisin baskısı altında ifade verdiğini öne sürerek, cinayeti kendisinin değil annesinin işlediğini öne sürdüğünü kaydetti.

Başkan, sanığın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, hem sanığın hem oğlunun ifadelerine değindi.

Sanığın itiraf nitelikli üçüncü ifadesinde Hop ile terminalde tanıştığını, ilkinde kahve içtiklerini, ikinci kez yine terminalde karşılaşınca Küçük Kaymaklıdaki evine gittiklerini anlattığını kaydetti. Başkan sanığın üçüncü ifadesini aktardı:

“Birlikte eve gittik, ben onunla evlenmek istediğimi söyledim, o ise bana para karşılığında seks yaptığını söyledi. Ben 50 liram olduğunu söyledim ve parayı ona verdim. O ise 50 lira daha istedi, param olmadığını söyledim. Bir ara odadan çıktığımda çekmece sesi duydum, yarı kapalı kapından baktığımda çekmeceleri karıştırıyordu. Ne yaptığını sorunca tartışma çıktı, o esnada bana bıçakla saldırdı, bıçağı elinden alıp, kendimi korumak için onu öldürdüm. Ayağımda botlarla birkaç kez başına tekme attım. Annem ve oğlum bana engel olmaya çalıştı ancak başaramadılar. Cesedi araçla ben annem ve oğlumla Ercan taraflarına götürüp attık.”