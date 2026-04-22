Guardian’ın haberine göre resmi kurallarla oynanan maçlarda Ace, yüksek seviyeli rakiplerine karşı beş maçın üçünü kazandı. Dünya klasmanındaki profesyonel oyuncularla yaptığı iki maçıysa kaybetti.

Ace, maçlarla topun fileye çarpması gibi zorlu durumları başarıyla karşıladı. Ayrıca birçok profesyonel sporcunun ‘imkansız’ diye tanımladığı çok hızlı bir geri falsolu (backspin) vuruş yaptı.

Robot hakkında bir araştırma makalesi dün saygın bilim dergisi Nature’da yayınlandı. Projede çalışan bilim insanlarıysa raporun sunulmasından bu yana Ace’in daha da geliştiğini söyledi.

Ace projesinin lideri Peter Dürr, “Gittikçe daha güçlü oyuncularla oynadık ve gittikçe daha güçlü oyuncuları yendik” dedi.

Yapay zeka araştırmacıları uzun süredir satranç, Go ve poker gibi çeşitli oyunları, programlara karmaşık durumlarda nasıl karar vereceklerini öğretmek için kullanıyor.

Ancak akıllı bir robot inşa etmek ve karar alma mekanizmalarını hız ve becerinin hayati olduğu masa tenisi gibi bir alanda test etmek, bu zorluğun bir üst seviyeye taşınması anlamına geliyor.

Ace, hareketli bir taban üzerinde sekiz eklemli bir kola sahip. Tüm sahayı farklı açılardan gören ve topun konumuyla falsosunu takip eden birden fazla kameradan gelen görüntüleri kullanıyor.

Kamera sistemi, topun üzerindeki logoya zoom yaparak topun falsosunu ve dönme eksenini tahmin ediyor.

Falsoyla nasıl başa çıkılacağı ve hangi vuruşların yapılacağıysa bir bilgisayar simülasyonunda oynanan 3 bin saatlik oyun sırasında geliştirildi.

Servisler gibi diğer becerilerse uzman oyuncuların tekniklerinden alındı.

‘Robotikteki önemli zorlukları çözmez’

Almanya’daki Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde akıllı otonom sistemler profesörü olan ve masa tenisi robotları üzerine çalışan Jan Peters, projeyi ‘gerçekten etkileyici’ diye niteledi.

Peters bununla beraber robotların dünyayı ‘ChatGPT kadar değiştireceği’ anın yaklaştığını, ancak masa tenisi araştırmalarının nesneleri hareket ettirmek gibi robotikteki bazı önemli zorlukları çözemeyeceğini söyledi.