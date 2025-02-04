Çin'in, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Li Ciencien, Filipinler'in bölge dışı bir ülkeyle "ortak devriye faaliyetinin" bölgede barışa ve istikrara bilerek zarar verdiğini savundu.

Komutanlığa bağlı hava kuvveti unsurlarının Scarborough Sığı çevresinde rutin devriye uçuşu yaptığını belirten Sözcü Li, "Güney Çin Denizi'nde istikrarı bozan her tür askeri faaliyet kontrol altındadır." dedi.

Li, hava kuvvetlerinin Çin'in toprak bütünlüğü ile deniz hakları ve çıkarlarını korumak için daima teyakkuzda olacağını ifade etti.

Filipinler Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Consuelo Castillo, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Filipinler'in, savaş uçaklarıyla Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığı çevresinde ortak devriye uçuşu yaptığını bildirmişti.

- Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği sığlık, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.