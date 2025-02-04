Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu 160'ı aşkın uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) ve sendika, Avrupa Birliği'nden (AB), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki "yasa dışı yerleşimlerle" ticari faaliyetlerin yasaklanmasını talep etti.

Söz konusu kurumların, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, uluslararası hukuka uyulması ve Avrupa'nın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere verdiği desteğin sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Temmuz 2024'te aldığı ve İsrail'in işgalini hukuka aykırı bulan kararına atıfta bulunulan mektupta, AB politikalarının halihazırda uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiği ifade edildi.

Gasbedilmiş topraklarda üretilen malların, AB pazarına girişine izin verildiğine işaret edilen mektupta, AB'nin eylemlerini yasal taahhütleriyle uyumlu hale getirmesi ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı yerleşimlerle ticareti yasaklaması gerektiği belirtildi.

Mektupta, AB'nin defalarca söz konusu yerleşim yerlerini "yasa dışı" olarak nitelendirip kınadığı anımsatılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"AB, bu yerleşimlerle ticaret yapmaya ve iş yapılmasına izin vermeye devam ederek yerleşimlerin sürdürülmesi ve genişletilmesiyle kaçınılmaz şekilde iç içe geçmiş olan ciddi insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin sürdürülmesine yardımcı olmaktadır."

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp ediyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.