Baf'a bağlı Hloraka ihtiyar heyeti, Baf'a son aylarda genç "Cihatçıların" geldiği yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, ihtiyar heyeti geçen hafta saldırı olaylarının yaşandığı Hloraka'da son aylarda bölgeye genç "Cihatçıların" geldiği iddiasında bulunarak, yabancılara karşı gösterilen reaksiyonu ise dolaylı olarak haklı çıkardığını yazdı.

İhtiyar heyeti ayrıca "Cihatçılar" arkasında sivil toplum örgütlerinin, iş insanlarının ve Suriyeli çetelerin de olduğunu savundu.

Gazete, ihtiyar heyetinin bu yöndeki şikayetlerinin, Rum Meclisi İçişleri Komitesi'ne gönderilen mektupta yer aldığını yazdı.

Habere göre, mektupta, son 6 ayda Hloraka'da genç İslamcı fanatiklerin toplu yerleşiminin gözlemlendiği ifade edildi.

Μektupta, bu "fanatik yuvasının", St.Nikolas Residence sitesi ve Hloraka çevresindeki binalar olduğu belirtilirken, bu kişilerin çoğunun sandallarla Türkiye'den, çok azının ise Lübnan'dan geldiği iddia edildi.

İhtiyar heyeti ayrıca bu kişilerin yasa dışı sivil toplum örgütleri tarafından, Baf bölgesine üç büyük geto oluşturan büyük iş insanları ve Suriyeli çeteler tarafından yönlendirildiklerini de savundu.