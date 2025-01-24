Vadili köyünde ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Cihangir Uğur’un ölüm sebebinin kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, dün Vadili’de ikametgahında aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Cihangir Uğur’un (E-62) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

-Ötüken’de yangın

Ötüken köy yolu üzerinde, bir inşaat şantiyesinde bu sabah, inşaat malzemelerini koymak için kullanılan konteynerin dış kısmında, kaynak yapıldığı sırada muhtemelen konteyner içerisinde bulunan köpük malzemelerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, 3 elektrik dağıtım panosu, muhtelif yapı malzemeleri ve raflar yandı. Soruşturma devam ediyor.