Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 37’nci Genel Kurulu, 26 Nisan Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, genel başkanlık için mevcut Başkan Mehmet Nizam tek aday olarak yer alacak.

Genel Kurul, açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından 36’ncı dönem faaliyet raporu ve mali rapor okunacak. Mali raporun aklanmasının ardından, 37’nci Dönem Yönetim Kurulu seçimi yapılacak.

Genel Kurul, dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erecek.