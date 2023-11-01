Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) “Afrodit” yatağının yetkili şirketi Chevron ile Güney Kıbrıs Enerji Bakanlığı arasında, yatağın kullanımı konusunda anlaşmazlığın devam ettiği bildirildi.

Politis gazetesi “Chevron’un Bir Ayağı Kıbrıs MEB’inin Dışında” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Chevron şirketinin birkaç ay önce Güney Kıbrıs Hükümeti’ne, Afrodit yatağındaki doğalgazın yüzer platform (FPU) olmaksızın, denizaltı boru sistemiyle Mısır’a götürülmesi önerisinde bulunduğunu, ancak bu planın, maliyetin çok yüksek olması (yaklaşık 1 milyar dolar) nedeniyle kabul edilmediğini anımsattı.

Gazete, Hükümet’in Chevron’un “Afrodit” yatağıyla ilgili verdiği sözleri tutmasında ısrarcı olduğunu ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Güney Kıbrıs’ın enerji altyapısı ve özerkliği olması gerektiğini vurguladığını yazdı.

Durumun giderek daha gergin bir hal aldığına işaret eden gazete, Chevron’un Hükümet’i bu konuyu bir kez daha düşünmesi ve görüşmeler için verilen mühletin biraz daha uzatılması için ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, Chevron ile görüşmelerde son tarihin 5 Kasım olarak belirlendiği ve Güney Kıbrıs Hükümeti’nin, bu süreyi uzatıp uzatmama konusunda ikilemde olduğu ifade edildi.