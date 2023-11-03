Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “Afrodit” yatağında sondaj ruhsatı bulunan Amerikan “Chevron” şirketinin, Rum Hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlığın çözümü için 4 ay daha süre isteyeceği bildirildi.

Politis gazetesi, “Afrodit” yatağındaki doğalgazın yüzer platform (FPU) olmaksızın, denizaltı boru sistemiyle Mısır’a götürülmesi önerisinde bulunan, ancak bu önerisi, maliyetin yüksek oluşu nedeniyle Rum Hükümeti’nce kabul edilmeyen Chevron şirketinin, temsilcilerini Güney Kıbrıs’a gönderdiğini ve süre konusunun müzakere edileceğini yazdı.

Gazete, 5 Kasım’da müzakere zamanının biteceğini anımsatarak, artık topun Rum Hükümeti’nde olduğuna işaret etti.

Haberde ayrıca, “Transocean Barrents” adlı sondaj gemisinin de, ENI şirketinin “Kronos-2” hedefinde planladığı sondaj çalışması için Limasol Limanı’ndan hareket ettiği belirtildi.