Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün saat 20.00 sıralarında adaya geldi.

Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bakanlar ile yetkililer karşıladı.

Yılmaz adaya gelmesinin ardından, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sarsılmaz bir iradeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında durmaya devam ettiklerini vurguladı. KKTC’ye ilişkin her gelişmeyi yakından takip ettiklerini, Kıbrıslı Türk halkının huzur ve refahı için yorulmadan çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Hedefimiz KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh bir ülke olması” dedi.

Konuşmasında, Kıbrıs konusuna da değinen Cevdet Yılmaz, adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmanın anahtarının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Bunun asgari tezahürü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle doğrudan uçuşların, doğrudan ticaretin ve doğrudan temasların önünün bir an evvel açılmasıdır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ise, KKTC–Türkiye ilişkilerinin Kıbrıslı Türkler için yaşamsal olduğunu kaydederek, “Bizler bu ziyaretleri; ortak tarihimizin, ortak kaderimizin ve ortak gelecek vizyonumuzun somut bir tezahürü olarak görmekteyiz. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde yanında olmuş, bugün de kalkınma, refah ve istikrar yolculuğumuzda en güçlü destekçimiz olmaya devam etmektedir. Bu ilişkiler, yalnızca bugünü değil; yarını da birlikte inşa etme iradesinin adıdır.” dedi.

Cevdet Yılmaz’ın ziyareti kapsamında gelecek ay imzalanması öngörülen İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde yürütülen çalışmaların ele alınacağını aktaran Üstel, bu çerçevede devam eden projeleri ve KKTC’nin geleceğine imza atacak yeni projeleri tek tek gözden geçirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

“Biz hükümet olarak şunu çok net söylüyoruz. Biz laf değil, iş üreten bir anlayışı temsil ediyoruz.” diyen Üstel, dördüncü yılına siyasi istikrarını bozmadan giren bir hükümet olduklarını ve KKTC tarihinin son dönemlerde kurulmuş en uzun soluklu hükümeti olduklarını hatırlattı.

Yılmaz, yarın sabah Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

Cevdet Yılmaz daha sonra Lefkoşa Concorde Otel’de “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi Lansman Töreni”ne katılacak.

Acapulco Otel’de, saat 15.00’te KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı gerçekleştirecek olan Yılmaz, akşam temaslarını tamamlayarak adadan ayrılacak.