TAM PARTİ Kurucu Üyesi Hakan Cenapoğlu, koltuk sevdasıyla topluma zarar veren siyasi anlayışın karşısında dimdik duracaklarını söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, siyaset bilimci TAM PARTİ Kurucu Üyesi Cenapoğlu, Genç TV’de Yağmur Çal’ın konuğu oldu.

Koltuk sevdasından halkı unutan iktidarın devlet kurumlarını "arka bahçesi gibi kullanıp batırdığını, liyakat dışı sistemle kurumların çökme noktasına getirildiğini" iddia eden Cenapoğlu, “En büyük gayemiz liyakate dayalı devlet yapılanmasını yeniden sağlamaktır” dedi.

İktidarın, Koop-Süt ve Binboğa gibi köklü kurumların "batma noktasına getirdiğini" iddia eden Cenapoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti'nin (DP) bütçe geçmeden erken seçimi dile getirmesini eleştirdi.