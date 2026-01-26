Girne-Tatlısu ana yolunda 26 Şubat 2024’te Cemre Yönet’in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı.

Kazada alkollü araç kullanmakla suçlanan ve 6 ayrı davadan itham edilen Mikail Akbaş, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada tutuklandı. Savcılık ve savunma avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme, karar duruşmasını 29 Ocak tarihine erteledi.

Sanığın tutuklanmasının ardından Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sanığın 23 ay boyunca ‘okulunun bitmesini beklediğini’ ve alkollü olduğunu kabul etmediğini söyledi.

Sağır, 23 ayda 14 duruşmaya katıldığını belirterek, “Tarihe, “Evladının katilinin ceza alması için okulunun bitmesini bekleyen anne” olarak geçeceğim sanırım…” ifadelerini kullandı.

Sanığın okulunu bitirmesiyle suçunu kabul ettiğini dile getiren Sağır, “Peki şimdi ne olacak? Okulu bittiği için suçu kabul eden bu alkollü sürücüye yargı makamları bir de “adalete katkıda bulundu” diye ceza indirimi mi verecek? Asıl soru bu! Eğer indirim verirlerse, adalet sağlanmış mı olacak? 29 Ocak’ta karar duruşması var. O gün göreceğiz… Bu ülkede gerçekten adalet var mı, yok mu?” açıklamasını yaptı.

Gönül Sağır'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Cemre’m, yürek yangınım… 23 ay önce sana bir söz verdim: “Adalet sağlanacak Cemre’m, sana söz.” Bu sözü tutmak için 23 ay boyunca 14 duruşmaya katlandım. Her saniye, her nefesim zehir oldu; sanki üzerime kezzap döktüler. 23 ay boyunca 285 promil alkollü sürücü suçu kabul etmedi. Biz, onun okulunu bitirmesini bekledik. Tarihe, “Evladının katilinin ceza alması için okulunun bitmesini bekleyen anne” olarak geçeceğim sanırım… Ve şimdi okulu bitti, suçu kabul etti.

Peki şimdi ne olacak? Okulu bittiği için suçu kabul eden bu alkollü sürücüye, yargı makamları bir de “adalete katkıda bulundu” diye ceza indirimi mi verecek? Asıl soru bu! Eğer indirim verirlerse, adalet sağlanmış mı olacak? 29 Ocak’ta karar duruşması var. O gün göreceğiz… Bu ülkede gerçekten adalet var mı, yok mu?"