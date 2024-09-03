(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen “Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme” suçların Cemal Sarıca, 8 yıl sonra teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 1 Mart 2016 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü kanalı ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden alman iş cetveli ve evraklardan, zanlının 16 Ocak 2016 tarihinde Gönyeli’de eski iş yeri olan Güneş Sigorta şirketine ait kullanımdan kalkmış olan Cover Note poliçesine T.K.’ye ait HS 769 plakalı aracımın sigortası için 16 Ocak- 23 Ocak 2015 tarihlerini kapsayan poliçe düzenlemek suretiyle sahte belge düzenlediğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 5 Şubat 2016 tarihinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, 09.03.2016 tarihinde emare alınan evrakların incelemeye gönderildiğini, 17.11.2017 tarihinde gelen cevapta söz konusu sahtelemenin zanlının elinden çıktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.