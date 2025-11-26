Türkiye Cumhuriyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin “yapacağı en yanlış işin; silahlanma yarışına girmek” olduğunu belirtti.

Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin silahlandırılmasına yönelik soru üzerine, şunları söyledi:

“Rum tarafının şimdiye kadar söylediği müzakere, Ada'da barışla ilgili yaklaşılması gereken konular üzerindeki silahlanma sürecindeki iddialarını yok ediyor. Sadece bu konu değil, orada bir silahlanma şeyi içerisine girdiğini görüyoruz. Fakat Adada ev bile yapamayacak kadar, Adanın her tarafını silahlandırsan ne olur? Geçmişte Kıbrıs Türklerine karşı o zulümler yapıldığında Ayşe tatile çıktı ve gereği yapıldı Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve en zor koşullarda yapıldı.

Şimdi biz Ege'de, Akdeniz'de çatışma istemiyoruz, herhangi bir şekilde sorunların masa dışında bir yerde ele alınmasını istemiyoruz. Ama Yunanistan'ın, Türkiye'nin savunma sanayisine dönük yaklaşımını, en son askerlerimizin şehit olduğu uçak kazasında o kargo uçağının resmini paylaşarak Yunan Hava Kuvvetlerinin zihniyetini bir kere daha gördüm. Bunlar hastalıklı şeyler, normal bir yaklaşım değil, askeri değerlere de uymuyor, insani değerlere de uymuyor, siyasi değerlere de uymuyor. Askerlik sanatı, askerlik değerleri diye bir şey var. Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla Rum tarafı açısından ise mesele giderek kendilerini Avrupa Birliği üyeliğinin verdiği şımarıklıkla giderek daha marjinal noktalara doğru sürüklüyorlar. O yüzden yapacakları en yanlış iş, bu silahlanma yarışına girmektir. Bundan daha yanlış iş, bu silahlanma yarışına İsrail'in desteğiyle girmektir