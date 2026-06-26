Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine sahip olduğunu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs politikasının doğru zeminde yürüttüğünü söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Çeler, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Canan Onurer’in programında açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Erhürman’ın Kıbrıs konusunda yürüttüğü sürecin doğru zeminde ilerlediğini, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ile istişare içerisinde hareket edildiğini söyledi.

Çeler, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarının ayrıştırıcı olduğunu savunarak, bu yöndeki siyasetin topluma zarar verdiğini kaydetti.

Ayrıştırıcı söylemlerin Kıbrıslı Türklerin uluslararası alandaki pozisyonuna da zarar verdiğini belirten Çeler, çözümün ancak kapsayıcı, eşitlikçi ve birleştirici bir siyaset anlayışıyla sağlanabileceğini ifade etti.

-Eşit haklar

Karma evliliklerden doğan çocuklar ve ülkede yaşayan Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının bazı haklardan mahrum olduğunu anımsatan Çeler, bu konuda en sık gelen sorunun, “Biz ne zaman sizinle eşit olacağız? Ne zaman Avrupa Birliği vatandaşı olacağız?” olduğunu belirtti.

Bu eşitsizliğin kabul edilemeyeceğini belirten Çeler, çözüm sürecinin en fazla bu kesimlerin hayatını değiştireceğini ifade etti.

“Kıbrıs’ta yaşayan insanları nereden geldiklerine göre ayrıştırarak siyaset yapmak doğru değildir.” diyen Çeler, insanların yaşadığı sorunlar üzerinden siyasi çıkar elde edilmeye çalışılmasının etik olmadığını kaydetti.

TDP’nin adada yaşayan herkesi kapsayan siyaset anlayışına sahip olduğunu belirten Zeki Çeler, “Demokrasiyi ve eşitliği burada yaşayan herkese hissettirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun tek taraflı çözülemeyeceğini de dile getiren Zeki Çeler, çözüm isteyen tarafın bunu uluslararası topluma doğru anlatması gerektiğini de belirtti.

Çeler, Annan Planı'na "evet" diyen Kıbrıslı Türklerin son yıllarda çözüm istemeyen taraf gibi gösterilmeye çalışıldığını de söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın halktan güçlü bir destek aldığını belirten Çeler, bunun Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm iradesinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.