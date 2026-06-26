Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında seyredecek...Hafta sonu yer yer sis bekleniyor
İçeriği Görüntüle
25.06.2026 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Esentepe’de isimsiz toprak yol üzerinde, Volkan MERTKAYA (E-42) yönetimindeki BD 203 plakalı traktör ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıkmış ve yaklaşık 7.20 metre derinlikteki arazi içerisine düşüp sol yan kısmı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.