Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “Vatandaşlar, siyasetçilerle aralarındaki uçurumun kapanmasını istiyor” diyerek, toplumun samimiyete ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, Kanal T’de Pınar Gözek’in hazırlayıp sunduğu programa katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşın, siyasetçilerle arasındaki mesafenin kapanmasını istediğini, çarşı ve pazar ziyaretlerinde bunu gördüklerini belirten Çeler, “Vatandaşlar, siyasilerin de bir vatandaş olduğunu hatırlamasını, nereden geldiğini unutmamasını istiyor. Biz nereden geldiğimizi bilen ve nereye geri döneceğimizi de bilen insanlarız” dedi.

TDP’nin seçimlere samimi ve alanında uzman isimlerle hazırlandığını kaydeden Çeler, aday belirleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılması yönündeki tartışmaları değerlendiren Çeler, hükümetin yaklaşımını eleştirdi, demokrasinin pazarlık konusu yapılamayacağını kaydetti.

Hükümetin, toplumdaki değişim talebini göremediğini savunan Çeler, seçimlerin geciktirilmesi yerine bir an önce sandığın kurulması gerektiğini belirtti. Çeler, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi ve bağımsız milletvekillerinin destek vermesi halinde erken seçim tarihinin Meclis’ten geçirilebileceğini ifade etti.

-Taşınmaz Mal Komisyonu… “Bürokratik engeller kaldırılmalı”

Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili son gelişmelere de değinen Çeler, Rum tarafının yıllardır komisyonun etkisini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Komisyonun daha hızlı ve etkin çalışabilmesi için hazırlanan yasal düzenlemelerin hala Meclis gündemine getirilmediğini belirten Çeler, bürokratik engellerin kaldırılması ve komisyona daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini kaydetti.

Hükümetin bu konuda gerekli adımları atmadığını ileri süren Çeler, gecikmenin ilerleyen dönemde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

-“Ekonomi, sağlık ve gençlerin göçü en büyük sorunlar”

Yaptıkları anketlere göre, halkın en büyük sorununun ekonomi olduğunu kaydeden Çeler, alım gücündeki düşüşün toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirtti.

Ekonominin ardından sağlık alanındaki sorunların geldiğini kaydeden Çeler, gençlerin ülkeden göç etme eğiliminin de ciddi bir problem haline dönüştüğünü ifade etti.

Vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çeler, vergi oranlarının düşürülerek, daha geniş bir tabana yayılması ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Toplanan kaynakların sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda kullanılmasının önemine işaret eden Çeler, TDP’nin genel sağlık sigortası sistemini hayata geçirmeyi hedeflediğini belirtti.

Genel sağlık sigortasının yalnızca sağlık hizmetlerini iyileştirmeyeceğini, aynı zamanda kayıt dışılıkla mücadelede de önemli bir araç olacağını ifade eden Çeler, “Kayıtlı olmayan bir kişinin sistemden yararlanamaması, kayıt dışılığı azaltacaktır” dedi.

Devlet hastanelerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, yoğunluk yaşanan alanlarda vatandaşların özel sağlık hizmetlerinden de yararlanabilmesini sağlayacak bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Çeler, TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci’nin hazırladığı projeler üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

Çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, muhaceret aflarının kalıcı çözüm üretmediğini belirtti. “Denetim olmayan yerde kuralsızlık büyür” diyen Çeler, kayıt dışılığın önüne geçmek için düzenli denetimlerin şart olduğunu kaydetti.

-“Vatandaş değişime sandıkta karar verecek”

Siyasette güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Çeler, bunun yolunun vatandaşın sandıkta bilinçli tercihler yapmasından geçtiğini söyledi.

Vatandaşların oy verirken kimin kazanacağına değil, kimin iş yapabileceğine bakması gerektiğini ifade eden Çeler, “İnandığınız insanlara ve projelere oy verin. Bu ülkenin değişimi vatandaşın elindedir” dedi.