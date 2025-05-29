Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalıştırılması ve diyalog kurulması gerektiğini belirtti.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, TMK İnisiyatifi üyelerinin bugün kendilerini ziyaret ederek, TMK Yasası Taslağını ilettiklerini ve TMK’nın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için bilgilendirildiklerini kaydetti.

TMK İnisiyatifi üyelerinin, bu tasarıyı kendilerinden önce yürütmeye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, ilettikleri bilgisini de verdiğini ifade eden Çeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 12 Haziran'da benzer bir davanın kararını açıklayacağını söyledi.

Avrupa Birliği’nde, TMK ile ilgili yeni bir oylamaya gidileceğini de hatırlatan Çeler, bu oylamaya kadar TMK’nın çalıştırıldığının gösterilebilmesi açısından, ilgili kurumlarda ilgili komitelerin kurulması, Fon Yasası’nın yürürlüğe konması ve mali kaynak aktarılması gerektiğini kaydetti.

-“Baskı unsuru olmaya devam edeceğiz”

“Sürdürülebilir ekonomi için mülkiyet rejiminin tartışmalı olmaktan çıkarılması ve AİHM’in de desteklediği çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi elzemdir” diyen Çeler, şöyle devam etti:

“Bu konuda üzerimize düşen lobicilik faaliyetlerini de yapıyoruz, yapacağız. Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı’na baskı unsuru olmaya devam edeceğiz. Bütünlüklü çözüme gidene kadar TMK’nın doğru çalıştırılması için de hukukçularla birlikte mücadele verilmesi gerektiğini her platformda dile getireceğiz.”

Her ne koşulda olunursa olunsun, diyalog kapılarının daima açık tutulması gerektiğini söyleyen Çeler, “Kıbrıs Türk toplumunu temsil noktasında bulunan kimsenin, ‘küstüm, oynamıyorum’ deme lüksü yoktur” dedi.