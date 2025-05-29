Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felaketin ardından, sevdiklerimizi bir ahlaksızlık zincirinin kurbanı olarak kaybetmenin derin acısıyla başlattığımız adalet mücadelesi, bugün yeni bir aşamaya gelmiştir” denildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddedildiği bilgisinin verildiği açıklamada bu kararın büyük bir hayal kırıklığı yarattığı, adalete olan inancı derinden sarstığı kaydedildi. Bununla birlikte açıklamada “Ancak bilinmelidir ki bu sarsıntı bizi yıldırmayacak, aksine kararlılığımızı pekiştirecektir” vurgusu yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Grand İsias Otel’in enkazında yaşamları sönen çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve sevdiklerimiz için başlattığımız bu mücadelede, hukukun üstünlüğüne olan inancımızla temyiz sürecini başlatıyoruz. Çünkü biz, suçluların yalnızca vicdanlarda değil, hukuk önünde de en ağır şekilde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu dava, sadece bizim değil, bütün bir toplumun vicdanını ilgilendiren bir dava haline gelmiştir. 72 cana mezar olan bir yapının ardındaki kasıtlı ihmalleri, denetimsizlikleri ve sorumsuzlukları açığa çıkarmak ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için örnek teşkil edecek bir karar elde etmek, en büyük sorumluluğumuzdur.

Adalet, sadece dosya sayfalarında değil, kaybedilen hayatların anısında ve geride kalanların yüreğinde de aranmalıdır. Temyiz süreci boyunca da bu inançla mücadelemizi sürdürecek, Şampiyon Meleklerimize ve sevdiklerimize verdiğimiz sözü son nefesimize kadar tutacağız”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, bugüne dek verilen mücadeleye destek verenlere teşekkür ederken, mücadelenin sadece kendi evlatları için değil; bu ülkede bir daha hiçbir canın sorumsuzluklara kurban gitmemesi için olduğnu da vurguladı.

“Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak, sadece bizim değil, bu ülkenin vicdan borcudur” denilen açıklama “Canlarımızı kum yığınına gömen ahlaksızların olası kastla yargılanması adaletin tecellisi için şarttır. Adalet mücadelemiz, olası kastla mahkumiyeti elde edene dek sürecektir” ifadeleriyle noktalandı.