Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Güzelyurt’taki “Köle Kampı” haberlerine ilişkin, “Kimse kimseyi kandırmasın. Bunun vebali hepinizin boynundadır. Daha susmaya devam mı edeceksiniz?” sorusunu sordu.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, Bangladeşli işçilerin, “Adaya gelmek için kişi başı 8 bin Euro verdik” sözlerine işaret ederek, “Çalışma Bakanlığı neden halen suskun? Akıl alır gibi değil” dedi. Çeler şöyle devam etti:

“Üçüncü dünya ülkelerinden yaklaşık 600 işçi ‘Biz bu ülkeye komisyon ödeyip geldik’ diyor. ‘Aylardır maaş almadık’ diyor. Aldıkları zaman da rakamlar yasal rakam olan asgari ücret değil diye belgeler var.”

İşçilerin, “Şu anda iş yok, çalıştırılmıyoruz. Pasaportumuza el konuldu” dediğini ifade eden Çeler, işçilerin yatı yerlerinin, insanların evcil hayvanına dahi layık görmeyeceği şekilde olduğunu belirtti.

Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Güzelyurt Belediyesi tarafından konuyla ilgili açıklama ve girişim yapılmadığını savundu.

Çeler, “Cypfruvex’in yurtdışından işçi getirme yetki ve hakkı yokken nasıl olur da başka kontraktörler ile ‘sözleşme’ imzalayıp işçi getiriyor?”, “Sezon bitince bu işçileri nereye yerleştirmeyi planlıyorlardı?” sorularını da yöneltti.