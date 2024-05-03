Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün bu yıl açıkladığı Basın Özgürlüğü Endeksine göre Kuzey Kıbrıs’ın 180 ülke içinde 90’ıncı sırada olduğunu ifade ederek, “Bu bizi endişelendirmelidir” dedi.

Çeler, 3 Mayıs Dünya Basın Günü mesajında, kamu yararı için çalışan tüm gazeteci ve basın çalışanlarının kendilerini güvende hissedebilmelerinin, o ülkenin ne kadar demokrat ve özgür olduğuyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydederek, “Basın özgürlüğünün tartışılması bile demokrasi ve özgürlükler açısından sıkıntılı” dedi.

Gerek ülkede gerekse dünya genelinde basın özgürlüğünün her zaman tartışmalı bir durumda olduğunu söyleyen Çeler, birçok ülkede gazetecilerin ve basın mensuplarının hem ekonomik hem de iş yükü anlamında ciddi problemlerle boğuştuğunu kaydetti.

Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın eksik ya da yetersiz hazırlanması nedeniyle birçok kişinin kamu yararına habercilik yaptığı halde suçlandığını, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığınıi savunan Çeler, “Doğru bilginin halka ulaşabilmesi, bunu yapan gazetecilerin de kendilerini güvende hissedebilmeleri, bir ülkenin ne kadar demokrat ve özgür olduğunun da kanıtıdır” dedi.