Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'nin ikinci gününde festival alanını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Bakan Çavuşoğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile bakanlık bürokratları eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Festivalin ikinci gününde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki okullardan yaklaşık 12 bin öğrencinin festival alanını gezdiği belirtilerek, öğrencilerin, bilim ve teknolojinin buluşma noktası olan TEKNOFEST KKTC’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettikleri kaydedildi.

Millî Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve gösterdiği heyecanı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin genç nesillerin vizyonunu genişletmede önemli rol oynadığını vurguladı.

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“TEKNOFEST, öğrencilere ilham kaynağı oldu. Birçok öğrenci, festivalde edindikleri deneyimlerin ardından gelecek yıl etkinlikte aktif olarak yer almak istediklerini dile getirdi. Öğrenciler ayrıca, festivalde tanıştıkları asker, pilot ve mühendislik teknolojilerinden etkilenerek bu alanlarda kariyer yapma hayali kurduklarını belirtti.”