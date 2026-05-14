Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk'ün devleti gençliğe, gençleri de öğretmenlere emanet ettiğini hatırlatarak, nöbet sırasının kendilerinde olduğunu, sonra da gençlere geçeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, amaçlarının, Atatürk'ün yolunda, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak, ana vatanını seven, Atatürkçü düşünceyi ve laik yaşamı benimseyen nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü kapsamında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrenci ve öğretmenleri Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Müdür Vekili ve Baş Muavin Hacer Çobanoğlu ve öğrenci Hüseyin Mert Güneş birer konuşma yaptı. Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette Çavuşoğlu’na çiçek takdim eden öğrencilere ve eşlik eden öğretmenlerine hediye verildi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ziyaretteki konuşmasında, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla milli mücadelenin meşalesinin yakıldığını hatırlatarak, Türk milletinin Orta Asya'dan beri hürriyetine, özgürlüğüne ve egemenliğine düşkün bir halk olduğunu ve vatan için verilen mücadeledeki fedakarlıkları vurguladı.

Atatürk'ün devleti gençliğe, gençleri de öğretmenlere emanet ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Şu anda nöbet sırası bizde, bizden sonra sizde.” dedi.

Amaçlarının, Atatürk'ün yolunda, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak, ana vatanını seven, Atatürkçü düşünceyi ve laik yaşamı benimseyen nesiller yetiştirmek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, gençliğin sadece akademik değil, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da başarılı olmasının önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak onları hemen kabullendiğini ve Atatürkçü düşünce yolunda laik yaşam anlayışıyla hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Atatürkçü düşüncenin özde benimsenmesi ve gösterilen yolda çalışarak yayılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ve onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını, “Ne mutlu Türk'üm diyene!” ifadeleriyle sonlandırdı.

- Çobanoğlu

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Müdür Vekili ve Baş Muavin Hacer Çobanoğlu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve coşkusu içinde olduklarını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşinin, Kıbrıs Türk halkının birlik, beraberlik ve mücadelesine ilham verdiğini ifade eden Çobanoğlu, öğretmenlerin görevi ve sorumluluğunun, Mustafa Kemal'in fikirleri, ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak, onları devam ettirecek nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

-Güneş

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Mert Güneş ise söz alarak, kabul için Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe verdiği önemi ve duyduğu güveni, “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” sözleriyle gösterdiğini belirten Güneş, Atatürk’e olan borcun ödenemeyeceğini kaydetti.

Güneş, “Onun gibi liderler, önderler, insanlar milyonda bir gelir ve biz bu açıdan çok şanslıyız.” dedi.