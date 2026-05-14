19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 3X3 Basketbol Turnuvası, bugün eleme maçlarıyla başladı, finaller yarın oynanacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden (LTB) verilen bilgiye göre, LTB, Milli Eğitim Bakanlığı ve Basketbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen turnuvada, yıldız erkek, yıldız kız, genç erkek ve genç kız kategorilerinde 27 takım mücadele ediyor.

Eleme maçları bugün tamamlanacak, finaller ise yarın 10.00'da başlayacak.

Turnuva açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi ve KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu katıldı. Etkinlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı altı ilçeden gelen gençlerle sohbet ederek başarılar diledi.

Açıklamada, oyun zeminin Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) onaylı olduğu, elektronik skorboardların da kurulduğu ve maçlardan canlı yayının yapıldığı belirtildi.