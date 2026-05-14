Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, cumartesi günü Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarında, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen muhtelif kullanılmış eşya ve içkilerin perakende usulü satışa sunulacağını duyurdu.

Daire Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme yaptığı yazılı açıklamada, satışların nakit veya kredi kartı ile gerçekleştireceğini, satılan malların iade ve değişiminin yapılmayacağını kaydetti.

Satışın cumartesi günü 08.30-13.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında yapılacağını kaydeden Yeşilleme, cumartesi sabahı saat 07.30’dan itibaren sıra numarası verilerek, 8.30 itibarı ile satışa başlanacağını belirtti.

Yeşilleme, malzemeler bitene kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde satışa devam edileceğini bildirdi.