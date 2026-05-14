Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türk Maarif Koleji’nde (TMK) Atatürk ve kadınların toplumsal yaşamda yer alması konusunda söylediği ileri sürülen sözlerle ilgili, bahse konu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

Türk Maarif Koleji’nde basın açıklaması yapan sendika yetkililerine, okul öğretmenleri ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de eşlik etti.

-Karaoğulları: “Bu olay münferitmiş gibi algılanmamalı”

Basın açıklamasında ilk sözü KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları aldı ve süreç hakkında bilgi verdi. Türk Maarif Koleji’nin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin nisan ayının ilk günlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sınavlarını yapamadığını dile getiren Karaoğulları, yapılamayan sınavlardan dolayı okul müdürünün ilgili daire müdürüyle temasa geçtiğini ifade etti.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavlarının geçen hafta okul bünyesinde yapıldığını kaydeden Karaoğulları, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasa ve tüzüklere uymadığı halde Bakanlıkta uzman statüsünde görevlendirilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, TMK’ya sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere görevlendirildiğini” anlattı.

Karaoğulları, söz konusu öğretmene, sınav kağıtlarının değerlendirilmesinin yanı sıra sağlık sorunu yaşayan öğretmenin derslerine girmek için de Bakanlık tarafından görev verildiğini ifade etti.

Görevlendirilen öğretmenin geçen hafta salı ve çarşamba günü 7’nci ve 8’inci sınıfların derslerine girdiğini dile getiren Karaoğulları, öğretmenin ders sırasında Atatürk liderliğine, sevgisine ve kadının iş hayatındaki duruşuna dair olumsuz söylemlerde bulunduğunu savundu. Öğrencilerin bu duruma tavır koyduğunu kaydeden Karaoğulları, konu hakkında ailelerin, öğrenciler tarafından, okul idaresinin de öğretmenler aracılığıyla bilgilendirildiğini söyledi.

Okul idaresinin söz konusu öğretmenin tutum ve davranışları hakkında ilgili bakanlık daire müdürü ile görüştüğünü ifade eden Karaoğulları, bunun üzerine öğretmenin, bakanlıkta uzman statüsündeki görevine geri alındığını kaydetti.

-"Bu olay münferitmiş gibi algılanmamalı"

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bu olay münferitmiş gibi algılanmamalı” diyen KTOEÖS Başkanı Karaoğulları, konuyla ilgili bakanlığın yapması gereken soruşturma sorumluluğunu hala yerine getirmediğini öne sürdü.

Ülkede Atatürk devrimleriyle şekillenen laik yaşama geçen yıl tüzük değişikliğiyle müdahale edilmek istendiğini savunan Karaoğulları, bahse konu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, Dernek Başkanı sıfatıyla o süreçte basına taraf olacak şekilde demeçler verdiğini ileri sürdü.

Toplumun laik yaşamla ilgili hassasiyetlerinin ortada olduğunu kaydeden Karaoğulları, buna karşı atılacak her türlü adıma, öğrenci ve yurttaş seviyesinde tavır konulacağını söyledi.

Karaoğulları konuşmasının sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaparak, söz konusu öğretmen hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini yineledi.

-Maviş: “Söz konusu öğretmen, Anayasa’ya ve Öğretmenler Yasası’na bağlılıkla ilgili ödevlerini unuttu”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Kıbrıslı Türklerin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu belirterek, öğretmenin yapısının değişmediğini, kültürüne, kimliğine sahip çıktığını kaydetti. Yaşanan olaya karşı koydukları tavır nedeniyle okulun öğretmenlerini ve öğrencilerini alkışlayan Maviş, “Gurur duydum” dedi.

“Bu memleket her ne kadar uluslararası hukukun dışında tutulsa da yasalarla, tüzüklerle yönetilir” diye konuşan Maviş, söz konusu öğretmenin, Anayasa’ya ve Öğretmenler Yasası’na bağlılıkla ilgili ödevlerini unuttuğunu savundu.

Öğretmenin “Yansızlık” ödevi olduğuna dikkat çeken Maviş, “Biz öğretmenler görevlerimizi yerine getirirken siyasi, dini veya felsefi görüşlerimizi sınıf içinde yaymayız, yan tutmayız” dedi.

Anayasa’nın başlangıcında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık olduğunu kaydeden Maviş, birinci maddenin laik bir cumhuriyeti ifade ettiğini belirtti. Maviş, Eğitim Yasası’ndaki, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili maddeleri de sıraladı.

“Söz konusu arkadaşımız, düşünce, söz ve anlatımla ilgili bizden, toplumdan farklı düşünüyorsa bunu ifade edebilir ancak yeri burası değildir, burası kamusal alandır” diyen Maviş, “Bunu KTOEÖS veya KTÖS üyesi biri yapmış olsaydı şu anda Kamu Hizmeti Komisyonu nezdinde görevine son verilmesiyle ilgili yargılanırdı” iddiasında bulundu.

Öğretmenler Yasası’nın 85’inci maddesinin disiplin hükümlerini içerdiğini ifade eden Burak Maviş, “Bu arkadaşımız uyarı cezasını aşmıştır, kınama cezasını geçmiştir, kısa ve uzun süreli durdurma ile ilgili cezalara tabi olması gerekiyordu” dedi.

“Hiçbir öğretmen Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığını inkar etmez, ona saygısızlık etmez. Bu öğretmen, öğretmenlik onur ve haysiyetini zedelemiştir” diye konuşan Maviş, söz konusu öğretmenin sınıf içerisindeki söylemlerinin Anayasa’nın birinci maddesine aykırı olduğunu savundu.