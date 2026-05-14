Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, pahalılığı kontrol edebilmek için üretimin teşvik edilmesi ve girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesinin şart olduğunu belirterek, “Ülkede köklü mali önlemler alınmasının vakti gelmiştir.” dedi.

İzcan, yazılı açıklamasında, Meclis’teki maaş tartışmasının gerçeklerden uzak, halkı kandırmaya dönük bir “şova” dönüştüğünü ileri sürdü.

“Milletvekillerinin asgari ücretliden 10 kat fazla maaş çektiği başka bir ülke yoktur.” diyen İzcan, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulundu.

İzcan, vergi yasasından başlanarak kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınabileceğini; israf ekonomisinden vazgeçilip, istikrar tedbirlerine başvurulabileceğini ifade etti.

Kamu kaynaklarının ve alçak orman arazilerinin "peşkeş" çekilmesine son verilmesi gerektiğini belirten İzcan, hükümete yönelik de eleştirilerde bulundu.