Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Seracılar Birliği’ni ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üretim ve fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, 2025 yılında denetimlerin daha da artacağını ve sıfır tolerans uygulanacağını belirtti.

Çavuş, bu yıl Entegre Tarım Bilgi Sistemi’nin devreye girmesiyle kayıtlılığın artırılması adına önemli bir adım atılacağını da kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuş, sera sektörünün mevcut durumu, üreticilerin talepleri ve sektörün geleceğine yönelik çalışmalar kapsamında Kıbrıs Türk Seracılar Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Yönetim Kurulu üyeleri ve üreticilerle bir araya gelen Bakan Çavuş, sera sektöründe yaşanan gelişmeleri, üreticilerin karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

-“2025 yılında denetimler daha artacak, sıfır tolerans uygulanacak”

Gıda güvenliğinin önemine vurgu yapan Çavuş, 2025 yılında denetimlerin daha da artacağını ve sıfır tolerans uygulanacağını belirtti. Fiyat ve denetimlerin sıkılaştırılacağını ifade eden Çavuş, tüketicilere sağlıklı ve güvenilir ürünler sunulması için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

Topraksız tarım ve modern seracılığın ülkede giderek yaygınlaştığını belirten Bakan Çavuş, üreticileri yatırıma teşvik ederek, modern seralara geçişi desteklediklerini kaydetti. Üretim ve fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Çavuş, tarımsal üretimde istikrarın sağlandığını dile getirdi.

-“Entegre Tarım Bilgi Sistemi’nin devreye girmesiyle kayıtlılığın artırılması adına önemli bir adım atılacak”

Ayrıca 2025 yılında Entegre Tarım Bilgi Sistemi’nin devreye girmesiyle kayıtlılığın artırılması adına önemli bir adım atılacağını belirten Çavuş, sektörün daha sistemli ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Açıkta yetiştirilen sebze ve meyve alanlarının da Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına alınmasıyla gıda arzını güvence altına aldıklarını kaydeden Çavuş, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin desteklenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Bakan Çavuş’a ziyaretinde, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü Barış Uyaroğlu, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.