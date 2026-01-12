Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK), geçen yıllar boyunca kazandığı tecrübe, güç ve sürekli büyüme ile sektörde güvenilir ve öncü bir paydaş haline gelmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Kurumun 49’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Çavuş, ülkenin süt ve hayvancılık sektöründe kritik bir rol üstlenen SÜTEK’in, 12 Ocak 1977’den bu yana 49 yıldır halka hizmet ettiğini kaydetti.

SÜTEK’in, çiğ sütün toplanmasından, kalite ve standartların yükseltilmesine, üretici ile imalatçı arasındaki güçlü köprü görevinden, arz güvenliğinin sağlanmasına kadar uzanan kritik görevleri başarıyla yürüttüğünü ifade eden Çavuş, şöyle devam etti:

“Modern laboratuvarları ve ileri teknoloji ile donatılmış altyapısı sayesinde hijyenik ve sağlıklı süt ile süt ürünlerini halkımıza sunmayı sürdüren SÜTEK, Avrupa Birliği standartlarındaki üretim ve denetim süreçleriyle ulusal ve uluslararası alanda takdir toplamaktadır.”

Bakan Çavuş, küçükbaş hayvan süt üretiminin artırılması ve modernizasyonu yönünde attığı adımların, SÜTEK’in sadece üreticileri destekleyen bir kurum olmadığını, aynı zamanda tüketicilere güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün sunmayı temel hedef olarak benimseyen bir vizyona sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kuruluşunun 49’uncu yılında SÜTEK’in tüm yönetici ve çalışanlarını kutlayan Çavuş, ülkenin süt sektörü ve hayvancılığına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Çavuş, “Geride bıraktığı 49 yıldaki büyüme ve güçlenme, önümüzdeki yıllarda da ülkemize üstün hizmetler sunmaya devam edeceğine olan inancımızı pekiştirmektedir” dedi.