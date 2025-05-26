Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, süt toplama merkezlerinin üretimin kalitesini artırarak, ekonomiye katma değer sağlayacağını söyledi.

Çavuş, Vadili Süt Toplama Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sütün kalitesini ve üreticinin ekonomik değerini artırabilmek için proje gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, hükümetin kurulduğu günden itibaren üretici dostu kimliğiyle ve Başbakanın talimatlarıyla üreticinin girdi maliyetlerini düşürmek ve ürettiğinin ekonomik değerini artırmak için canla başla çalıştığını ifade etti.

Çavuş, 2024 yılı içerisinde narenciye ve bitkisel üretimi yapan üreticilerin, doğru toprakta doğru bitki yetiştirebilmeleri için toprak ve su analiz laboratuvarını TİKA ile birlikte hayata geçirdiklerini kaydetti.

Başbakan’ın talimatlarıyla ülkedeki gençlerin üretime katılımını sağlamak adına ilk kez, yine TİKA ile işbirliği içerisinde 700 hayvanı hibe yöntemiyle gençlerle buluşturduklarını kaydetti.

- “Rakamlar sadece sayıdan ibaret değil”

“Hükümetimiz ne söz vermişse onu yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir.” diyen Çavuş, sütün kalitesini ve üreticinin ekonomik değerini artırabilmek için hayata geçirdikleri merkezin, hedefledikleri günlük 2 bin litrenin yarısına deneme aşamasında ulaştığını söyledi. Çavuş, Vadili bölgesindeki 66 üreticiye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

“Güzelyurt Süt Toplama Merkezi, günde 2 bin litreye ulaşmış ve 72 üreticimize ev sahipliği yapmakta. Merkezlerimizi, planladığımız üzere, Mineraliköy'de 66, Şirinevler'de 50 üreticimize ev sahipliği yapmaya hazır duruma getirdik.” diye konuşan Çavuş, süt toplama merkezlerinin üretimin kalitesini artırarak ekonomiye katma değer sağlayacağını dile getirdi.

Rakamların sadece sayıdan ibaret olmadığına dikkati çeken Çavuş, “Emeğin ve alın terinin karşılığı, hükümetimizin ortaya koymuş olduğu vizyonun ve kırsal kalkınmanın bir göstergesidir.” dedi.

Süt merkezlerinin hayata geçmesinde emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür eden Çavuş, konuşmasında “Üreticelerimiz üretmeye devam edecek. Onlar ürettikçe hükümetimiz yanlarında olacak. Girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Hep birlikte daha güçlü olmak adına çok çalışacağız ve çok üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.