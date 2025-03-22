Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, suyun, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren en değerli varlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Çavuş, “Bu bilinçle hareket ederek, su kaynaklarımızı korumak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı su bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 22 Mart Dünya Su Günü’nü kutladı.

Çavuş, mesajında, “Suyun kıymetini bilerek, verimli ve tasarruflu kullanımının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi ve şöyle devam etti:

“Su, yalnızca hayatın temel kaynağı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğin en önemli unsurlarından biridir. İklim değişikliği, nüfus artışı ve artan su tüketimi, su kaynaklarının korunmasını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. 22 Mart Dünya Su Günü, suyun değerini hatırlatmak, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaktadır. 2025 yılı için belirlenen ‘Buzulların Korunması’ teması, küresel ısınmanın etkileri nedeniyle hızla eriyen buzulların su döngüsüne ve ekosistemlere olan kritik etkisine dikkat çekmektedir.

Küresel iklim değişikliğinin sonuçları her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Artan sıcaklıklar ve değişen yağış rejimleri, su kaynaklarımızın azalmasına, kuraklık tehdidinin büyümesine ve tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarımızı korumak ve etkin şekilde yönetmek, geleceğimiz için hayati bir sorumluluktur.”

Tarım Bakanı Çavuş, bu anlayışla, ülkede suyun verimli kullanılması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla birçok önemli projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nin, bu kapsamda atılan en büyük adımlardan biri olduğunu, 2016 yılından itibaren ülkenin su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra su akiferlerinin de beslenmesine katkı sağladığına işaret etti.

Bugün, yıllık su ihtiyacının yaklaşık 13 milyon m³’ünün yerel kaynaklardan, 44 milyon m³’ünün ise Su Temin Projesi’nden sağlandığını ifade eden Çavuş, şunları kaydetti:

“Artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2. Etap İçme Suyu Projesi kapsamında ülke genelinde 207 km’lik su iletim hatları döşenmekte, pompa istasyonları ve depo inşaatları devam etmektedir. Su iletim hatlarının %85’lik kısmı tamamlanmış olup, proje tamamlandığında KKTC geneline büyük oranda içme ve kullanma suyu bu sistem üzerinden sağlanacaktır.

Ayrıca, tarımsal üretimde suyun verimli kullanılması amacıyla, Güzelyurt ve Mesarya Ovası sulama projeleri hayata geçirilmiştir. 2024 sulama sezonunda yaklaşık 7,5 milyon m³ su üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Tarımsal sulamanın etkin hale getirilmesi, suyun bilinçli ve verimli kullanımının sağlanması için bu projeler büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizdeki su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla 2024 yılında başlatılan “KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı” çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, su kalitesinin iyileştirilmesi, alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi ve deniz suyu arıtma tesislerinin kurulması gibi stratejik adımlar planlanmaktadır.”

Çavuş, 22 Mart Dünya Su Günü’nü kutlayarak, suyun kıymetini bilerek, verimli ve tasarruflu kullanımının önemini vurguladı.