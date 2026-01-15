Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadeleri kulandı:



“Miraç Kandili, ilahi rahmetin tecelli ettiği, kulluk bilincinin derinleştiği ve insanın manevi sorumluluklarını yeniden idrak ettiği müstesna bir gecedir. Bu kutlu zaman dilimi, inancımızın özüyle buluştuğumuz, sabır, teslimiyet ve hikmetle yoğrulmuş değerlerimizi yeniden kuşandığımız anlamlı bir vesiledir.



Miraç, insanın Rabbine yönelişinin, ahlaki olgunluğa erişme iradesinin ve vicdani muhasebenin en yüce ifadesidir. Bu mübarek gecenin, toplumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmesini ve ortak geleceğimize umut aşılamasını temenni ediyorum.



Bu vesileyle, tüm halkımızın ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni huzur ve feyiz içerisinde idrak etmesini temenni ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

-KIBTES’ten Miraç Kandili mesajı

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) de Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

KIBTES mesajında, kandil gecelerinin inançta derin anlamlar taşıyan, insanın kendisiyle ve toplumla bağlarını yeniden güçlendirdiği mübarek zamanlar olduğuna vurgu yaptı.

Miraç mucizesinin idrak edildiği bu anlamlı gecenin; barışın, dayanışmanın ve karşılıklı anlayışın güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunulan mesajda, başta eğitim camiası olmak üzere tüm halkın Miraç Kandili içtenlikle kutlandı.

Sendika, bu kutlu gecenin insanlığa huzur ve esenlik getirmesini diledi.