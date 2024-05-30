Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımın önemli bir unsuru olan ilaç kullanım denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Dairesi tarafından amacıyla Lefkoşa, Demirhan, Çukurova, Geçitkale ve Yıldırım bölgelerinde ilaç kullanımı denetimi yapıldı.

Denetimlerde, tarım ilaçlarının satış ve depolama koşulları, son kullanma tarihleri, ruhsatlı ürünlerin satışı gibi kritik konular incelendi.

Bayilerin ilaç satışı yapma yetkilerinin ve belgelerinin güncelliği de detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yapılan denetimlerin, sektörün sağlıklı ürünler elde etmesini sağlamak ve güvenle tüketim yapılmasını temin etmek için büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuş, denetimlerin sürekli bir şekilde devam edeceğini e sektördeki herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.